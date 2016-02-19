У 3300 жителей Нижнего Тагила изменится номер домашнего телефона (ФОТО)
19 февраля 2016, 13:45ОбществоПавел Щербина
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Об этом журналистам TagilCity.ru сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком».
Сюжеты: Нижний Тагил
Перемены связаны с износом оборудования АТС-24. Всех абонентов, подключенных к этой АТС, планируется переподключить к АТС-41/42.
Всего на АТС-24 - 3300 абонентов, которых необходимо переключить. Из них 200 абонентов, которых касается закрытие моста, уже переключены рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе «Ростелекома».
Переключить всех абонентов с АТС-24 планируется к 1 июля 2016 года.
Тагильчане, чтобы не потерять с теми, кто важен для вас, заранее уточните у них альтернативные номера телефонов или адреса.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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