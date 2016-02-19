У 3300 жителей Нижнего Тагила изменится номер домашнего телефона (ФОТО)

Перемены связаны с износом оборудования АТС-24. Всех абонентов, подключенных к этой АТС, планируется переподключить к АТС-41/42.

Всего на АТС-24 - 3300 абонентов, которых необходимо переключить. Из них 200 абонентов, которых касается закрытие моста, уже переключены рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе «Ростелекома».

Переключить всех абонентов с АТС-24 планируется к 1 июля 2016 года.

Тагильчане, чтобы не потерять с теми, кто важен для вас, заранее уточните у них альтернативные номера телефонов или адреса.