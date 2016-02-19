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В честь 23 февраля кадеты 21 школы устроили концерт, а в колонии в Верхотурье создали парк военной техники из снега (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В честь 23 февраля кадеты 21 школы устроили концерт, а в колонии в Верхотурье создали парк военной техники из снега (ФОТО)

19 февраля 2016, 18:45ОбществоДенис Таратонов
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