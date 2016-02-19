В честь 23 февраля кадеты 21 школы устроили концерт, а в колонии в Верхотурье создали парк военной техники из снега (ФОТО)

В Социально-реабилитационном Центре принимали гостей из школы № 21, известной под названием «Кадетская школа». Их приняли в красивом и празднично украшенном зале. Гости, а это были обычные школьники, устроили для детей Центра настоящий концерт. Они пели, танцевали и рассказывали стихи.

В исправительной колонии в Верхотурье к дате решили подойти также творчески, но по-своему. Местные мастера изготовили из снега скульптуры. Осужденные отдали предпочтение военной технике, именно она фигурирует в их творениях.

Нечто подобное делали осужденные исправительной колонии в Невьянске, но на тему Афганской войны.

Со сцены в Драмтеатре поздравил с праздником тагильчан Сергей Носов.