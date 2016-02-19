В Нижнем Тагиле подведены итоги волонтерского квеста: награждал отличившихся лично Сергей Носов (ФОТО)

Мероприятие проходило в центре «Мир». На нём присутствовали представители всех волонтерских объединений, участвовавших в квесте. Награждал отличившихся лично Глава Нижнего Тагила - Сергей Носов.

Квест продолжался в течение целого года. Всё это время городские волонтёры помогали нуждающимся добрыми делами, озеленяли город, участвовали в различных социально-значимых акциях. Самому младшему из волонтёров, участвовавших в квесте, - 8 лет, самому старшему - 67 лет.

По информации организаторов квеста, в нём приняло участие 350 волонтёров и 19 волонтёрских организаций.

Волонтёры сегодня работают по зову сердца. Они делают то, что нужно делать. Это особенно важно отметил Сергей Носов в своем выступлении.

Командирам волонтерских отрядов и самым активным добровольцам Глава города вручил благодарственные письма. Но и волонтёры не забыли о том, что совсем недавно Сергей Носов отмечал юбилей. Одна из участниц волонтёрского движения вручила мэру подарок прямо на сцене.

Это усилило праздничную атмосферу мероприятия. Когда все отличившиеся волонтёры были награждены, Глава города поздравил присутствующих с наступающими праздниками, до которых осталось совсем немного времени.