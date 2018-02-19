28 тыс. свердловчан живут в аварийных домах

Реестр аварийного жилфонда Свердловской области сообщает о том, что на территории региона находится 1966 аварийных многоквартирных домов. Общая площадь ветхого жилья составляет 451 тыс. кв. м.

Как сообщает «Областная газета», в будущем эти дома будут включены в областную программу переселения граждан.

В Нижнем Тагиле за период с 2012 по 2017 год из аварийных домов были переселены 500 семей.