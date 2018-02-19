«Байкал Сервис» резко сократил сроки доставки в северо-западном направлении

С 19 февраля грузы, отправленные клиентами транспортной компании в Архангельск, Вологду и Череповец, будут приходить до своего получателя в среднем в два раза быстрее.

Столь качественный скачок в скорости был достигнут за счет изменения схемы движения транспорта в рамках оптимизации логистической сети компании. Изменение сроков доставки стало следствием увеличения числа рейсов в Вологодскую и Архангельскую области. Также «Байкал Сервис» спрямил маршрут в этом направлении.

Так, грузы, отправленные из столицы, можно получить в Вологде уже на следующий день, а в Архангельске — через сутки. Таким стал оптимальный срок доставки по этим маршрутам с 19 февраля.

«Современный северо-запад страны обладает колоссальным промышленным потенциалом, и его экономическая роль постоянно растет. Именно поэтому активное развитие этого направления числится в списке наших приоритетов, — прокомментировал заместитель директора регионального департамента перевозчика Павел Семенков. — Сокращая сроки доставки в Архангельск, Вологду и Череповец, мы следуем пожеланиям наших клиентов со всей России, которые стремятся развивать сотрудничество с этим регионом».