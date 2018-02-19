Дошкольники замерзали в группе детского сада в Талице

В феврале 2018 года родители воспитанников детсада №22 в Талице пожаловались на холод в одной из групп. Роспотребнадзор провел административное расследование, в ходе которого нарушения подтвердились.

Несмотря на то, что в помещениях группы «Почемучки» работал масляный обогреватель, температура воздуха в игровой комнате составила 19 градусов вместо 21. В приемной при норме в 21 градус была зафиксирована температура в 18 градусов, а в туалетной – 17 градусов вместо 19 положенных.

Результаты были отправлены в Талицкий суд, где было решено временно приостановить деятельность группы «Почемучки» детсада №22. Теперь дошкольникам предстоит 30 суток находиться дома, пишет Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.