Операторы отдают посылки людям без документов на Почте России в Нижнем Тагиле

Жительница поселка отправилась в почтовое отделение, чтобы получить посылку. Увидев, что сотрудники отделения не спрашивают у клиентов паспорт, женщина обратила на это нарушение внимание оператора.

Однако работница отделения, по словам женщины, не обратила никакого внимания на упрек и выдала посылку тагильчанке, не потребовав удостоверения личности.

Как я начала ходить на эту почту за посылками, у меня никогда не спрашивали паспорт, просто брали уведомление и отдавали посылку. Уведомления у нас валяются в подъезде, и кто-нибудь может стащить и получить чужую посылку говорит жительница Нижнего Тагила Елизавета.

Редакция TagilCity.ru связалась с представителем Почты России. Специалист указал на то, что если посылку по вине оператора получит другой человек, то клиент в праве подать заявление на розыск, приложив паспорт и копию квитанции об отправке.

Также можно подать претензию на имя начальника отделения. После этого будет проведена проверка подчеркнули в компании.

Также представитель Почты России обратил внимание на то, что без удостоверения личности посылки и бандероли выдавать клиенту запрещено.

Нет, без предъявления паспорта выдавать отправления нельзя отметил специалист.

В данном почтовом отделении проверку могут организовать в случае, если кто-то обратится с жалобой.