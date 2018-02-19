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«Орнитолог» из Екатеринбурга превратил свою квартиру в голубятню (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Орнитолог» из Екатеринбурга превратил свою квартиру в голубятню (ФОТО)

19 февраля, 14:30Общество
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