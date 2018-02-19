«Орнитолог» из Екатеринбурга превратил свою квартиру в голубятню (ФОТО)

49-летний житель Екатеринбурга много лет разводит птиц в своей квартире на ул. Электриков. По словам его соседей, птицы свободно залетают в квартиру хозяина через форточку и так же свободно вылетают. При этом они постоянно пачкают автомобили во дворе, а также окна квартир.

По словам соседей, в квартире мужчины периодически живут совы, голуби и ястребы, нередко у него собирается около сотни птиц. Больше всего недовольны таким соседством жильцы ближайших квартир, которым приходится мириться с неприятными запахами.

Соседи утверждают, что на просьбы и претензии любитель птиц не реагирует. С ним уже беседовал участковый, однако и это ни к чему не привело. В УК, куда жильцы жаловались на незаконную голубятню, советуют обратиться в суд, пишет «Новый День».