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Станция метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге была оцеплена из-за звонка о бомбе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Станция метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге была оцеплена из-за звонка о бомбе

19 февраля, 08:00Общество
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