Станция метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге была оцеплена из-за звонка о бомбе
19 февраля, 08:00Общество
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В столице Урала станция метро «Площадь 1905 года» днём 18 февраля была закрыта на вход и выход для горожан. Причиной стало сообщение о минировании.
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В ФСБ сообщили, что в дневное время в полицию поступила информация о минировании станции метро. На место был направлены сотрудники кинологической службы.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, передает издание «RuNews». Поезда проезжали станцию метро без остановок.
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