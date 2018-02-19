Тагильчане приняли участие в первом областном форуме организаторов выборов (ФОТО)

Темой масштабного форума, который состоялся 17 февраля в Екатеринбурге, стала организация выборов. Он собрал более 3 000 участников, в их числе работники и руководители избиркомов, главы муниципалитетов и представители органов государственной власти в регионах.

Участники форума почувствовали себя частью команды организаторов выборов, в которой они обменивались опытом и узнавали о взаимодействии избирательных комиссий с членами правительства и органами местного самоуправления.

На форуме участникам удалось опробовать новые КОИБы и познакомиться с системами обработки избирательных бюллетеней. Важной частью мероприятия стала презентация об информировании граждан о предстоящих выборах президента, а также о необходимости обеспечить равные избирательные права для людей с ограниченными возможностями, пишет «Тагильский Рабочий».