Житель Екатеринбурга за 1,5 млн рублей сдал свою квартиру на время проведения ЧМ-2018
19 февраля, 15:10Общество
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На время проведения Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге местный житель сдал в аренду свою трехкомнатную квартиру за 1,5 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Стоимость аренды квартир жилого комплекса ВИЗ, аналогичных сданному помещению, в обычное время колеблется от 50 до 60 тысяч рублей в месяц.
Мужчина, рассказавший про удачную сделку с арендой, не смог пояснить, из чего сложилась итоговая стоимость, и не уточнил, кто согласился арендовать «трешку» по цене квартиры, пишет «Новый день».
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