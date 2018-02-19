Житель Екатеринбурга за 1,5 млн рублей сдал свою квартиру на время проведения ЧМ-2018

Стоимость аренды квартир жилого комплекса ВИЗ, аналогичных сданному помещению, в обычное время колеблется от 50 до 60 тысяч рублей в месяц.

Мужчина, рассказавший про удачную сделку с арендой, не смог пояснить, из чего сложилась итоговая стоимость, и не уточнил, кто согласился арендовать «трешку» по цене квартиры, пишет «Новый день».