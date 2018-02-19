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Житель Екатеринбурга за 1,5 млн рублей сдал свою квартиру на время проведения ЧМ-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга за 1,5 млн рублей сдал свою квартиру на время проведения ЧМ-2018

19 февраля, 15:10Общество
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