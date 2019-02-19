10 тысяч рублей взысканы с администрации Талицкого ГО за нападение собак на ребенка

Установлено, что 3 августа 2018 года на ребенка 2011 года рождения в Талицком ГО было совершено нападение безнадзорных собак. В следствии чего ребенок получил травмы в виде укусов и ссадин.

По данному факту была проведена прокурорская проверка. По материалам проверки, нападение стало возможным по причине бездействия администрации муниципалитета, которая не принимала меры по отлову бездомных животных.

В связи с этим прокуратурой был подан иск в суд с требованием взыскать с администрации Талицкого ГО компенсацию морального вреда семье потерпевшего.