10 тысяч рублей взысканы с администрации Талицкого ГО за нападение собак на ребенка
Сегодня, 10:35ОбществоФото: pixabay.com
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Администрация Талицкого ГО заплатит 10 тысяч рублей матери пострадавшего от укусов безнадзорных собак ребенка.
Установлено, что 3 августа 2018 года на ребенка 2011 года рождения в Талицком ГО было совершено нападение безнадзорных собак. В следствии чего ребенок получил травмы в виде укусов и ссадин.
По данному факту была проведена прокурорская проверка. По материалам проверки, нападение стало возможным по причине бездействия администрации муниципалитета, которая не принимала меры по отлову бездомных животных.
В связи с этим прокуратурой был подан иск в суд с требованием взыскать с администрации Талицкого ГО компенсацию морального вреда семье потерпевшего.
Суд исковые требования удовлетворил и постановил взыскать в администрации муниципалитета 10 тысяч рублей в пользу пострадавшего.
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