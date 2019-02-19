Детский омбудсмен Анна Кузнецова посетила с рабочим визитом Екатеринбург

Главная цель визита Анны Кузнецовой – Всероссийский форум отцов. В преддверии мероприятия губернатор и гостья обсудили работу уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области, методы поддержки семьи и детей.

Когда собираются папы, здесь подход совершенно другого формата. Будем говорить о безопасности детей, о тех самых больных вопросах, в которых наши папы смогут принять участие. Надеюсь, форум отцов даст еще новые предложения по улучшению положения семьи и детей, сказала Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен РФ отметила, что в регионе сохраняются высокие показатели по предоставлению жилья детям-сиротам или оставшимся без попечения родителей. Каждый год на возведение домов для этой группы населения выделяются около полутора миллиардов рублей. В 2018 году ключи от новых квартир получили более тысячи человек.

Есть еще масса вопросов, которые необходимо решить – это и переход в односменный режим работы школ, совсем недавно мы решили проблему мест в дошкольных образовательных учреждениях детей 3-7 лет, это вопрос строительства спортивных объектов, развитие дошкольного образования,цитирует слов губернатор региона «ОТВ».