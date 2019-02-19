Детский омбудсмен Анна Кузнецова посетила с рабочим визитом Екатеринбург
Уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ побывала в областном перинатальном центре, а также пообщалась с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Главная цель визита Анны Кузнецовой – Всероссийский форум отцов. В преддверии мероприятия губернатор и гостья обсудили работу уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области, методы поддержки семьи и детей.
Когда собираются папы, здесь подход совершенно другого формата. Будем говорить о безопасности детей, о тех самых больных вопросах, в которых наши папы смогут принять участие. Надеюсь, форум отцов даст еще новые предложения по улучшению положения семьи и детей, сказала Анна Кузнецова.
Детский омбудсмен РФ отметила, что в регионе сохраняются высокие показатели по предоставлению жилья детям-сиротам или оставшимся без попечения родителей. Каждый год на возведение домов для этой группы населения выделяются около полутора миллиардов рублей. В 2018 году ключи от новых квартир получили более тысячи человек.
Есть еще масса вопросов, которые необходимо решить – это и переход в односменный режим работы школ, совсем недавно мы решили проблему мест в дошкольных образовательных учреждениях детей 3-7 лет, это вопрос строительства спортивных объектов, развитие дошкольного образования,цитирует слов губернатор региона «ОТВ».
В перинатальном центре Анне Кузнецовой показали палаты для недоношенных малышей, родившихся весом чуть более 500 граммов. Ежегодно в центр поступают около 120 таких новорождённых, ещё около сотни в другие медучреждения Екатеринбурга.