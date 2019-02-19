Екатеринбургский «Салют» выиграл суд у РАО и не заплатит ему 1 млн рублей
Судебное разбирательство между Екатеринбургским муниципальным кинотеатром «Салют» и Российским авторским обществом завершилось победой ответчика. Кинотеатр не должен будет выплатить РАО сумму в более чем 1 млн рублей за нарушение авторских прав создателей музыки.
Судебные иски между «Салютом» и РАО начали появляться с 2011 года. Российское авторское общество требовало с кинотеатров уплаты авторских отчислений за воспроизведение музыки, которая играет между киносеансами. В сентябре 2018 года суд признал требования РАО обоснованными, но «Салют» обратился с жалобой в вышестоящую инстанцию. 18 февраля первоначальное решение было отменено.
Наш екатеринбургский муниципальный кинотеатр «Салют» не будет выплачивать дань в РАО! Решение Арбитражного суда Свердловской области, возложившего на «Салют» обязанность выплатить в пользу РАО более одного млн рублей, отменено, в удовлетворении иска к «Салюту» отказано в полном объеме,рассказал юрист Евгений Дедков в своём Facebook.
Предыдущие исковые заявления Российского авторского общества к «Салюту» суд удовлетворял в полном объёме, сообщает URA.ru.