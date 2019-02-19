Екатеринбургский «Салют» выиграл суд у РАО и не заплатит ему 1 млн рублей

Судебные иски между «Салютом» и РАО начали появляться с 2011 года. Российское авторское общество требовало с кинотеатров уплаты авторских отчислений за воспроизведение музыки, которая играет между киносеансами. В сентябре 2018 года суд признал требования РАО обоснованными, но «Салют» обратился с жалобой в вышестоящую инстанцию. 18 февраля первоначальное решение было отменено.