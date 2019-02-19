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Екатеринбургский «Салют» выиграл суд у РАО и не заплатит ему 1 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский «Салют» выиграл суд у РАО и не заплатит ему 1 млн рублей

Сегодня, 08:00ОбществоФото: kinosalut.ru
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