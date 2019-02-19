Экс-глава Камышлова причинил ущерб муниципалитету в размере 14,6 млн рублей

Установлено, что экс-глава Камышловского ГО Михаил Чухраев завизировал выполненные в 2014 году работы по строительству жилья для переселения жителей аварийных домов. Средства на работы были выделены из бюджета Камышловского ГО и «Фонда содействия реформированию ЖКХ». Срок исполнения акта произведенных работ завершился в 2014 году, документ был подписан Чухраевым.

Однако переселение граждан было невозможным, так как в строениях были выявлены существенные дефекты. Таким образом, общий ущерб оценен в 14,6 млн рублей.

В декабре 2017 года Чухраев был признан виновным по ст. 286 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а также лишения возможности занимать руководящие должности в течение 3 лет. Помимо этого, экус-глава муниципалитета должен возместить ущерб в размере 14,6 млн рублей.