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Экс-глава Камышлова причинил ущерб муниципалитету в размере 14,6 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-глава Камышлова причинил ущерб муниципалитету в размере 14,6 млн рублей

Сегодня, 15:36ОбществоФото: pixabay.com
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