Эксперты озвучили имена лучших политиков за 2017-2018 годы

Издание «Новые известия» сообщает, что награду за «Лучшую губернаторскую кампанию» от «партии власти» получил действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Председатель жюри Евгений Минченко подчеркнул, что за последний год политик смог продемонстрировать хорошую технологическую кампанию с привлечением традиционных для оппозиционных представителей инноваций. В частности, выделил Минченко, Собянин смог привлечь огромное количество волонтеров. Также представитель жюри отметил, что победа Собянина оказалось заслуженной.Награда за лучшую губернаторскую кампанию кандидата от оппозиции досталась губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Организаторы конкурса отметили, что победа партии ЛДПР на губернаторских выборах заслуга не только Фургала, а всей партии. Они также подчеркнули, что ЛДПР в Хабаровском крае выбрали правильную тактику в отличии от КПФР в Приморье.

Победителем в номинации «Лучшая кампания «партии власти» на выборах в Законодательное Собрание» стала партия «Единая Россия» в Ярославской области. Кампания «Справедливой России» стала лучшей программой от оппозиции на территории Якутии. Кроме того, жюри не оставили без внимания креативную избирательную кампанию в Ульяновской области.

Победу в номинации «Лучшая мэрская кампания кандидата от «партии власти» одержал мэр Абакана Николай Булакин. Как отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Толмачев, на прошедших выборах Булакину удалось набрать свыше 70% голосов вопреки тому, что он поддерживал непопулярного тогда Зимина и неоднозначную пенсионную реформу. «Лучшей мэрской кампанией от представителя оппозиции» была названа программа главы Якутска Сарданы Авксентьевой.

Победителем в номинации «Лучшая президентская кампания» стала программа действующего главы РФ Владимира Путина.Самой же провальной жюри назвали кампанию Андрея Тарасенко в Приморском крае. Политиком года стал Сергей Шойгу, опередив мэра Москвы всего на один голос.Награду «Сапожник в сапогах», которая вручается политтехнологам в политике, получил губернатор Омской области Александр Бурков.Кампания президента Франции Эмманюэля Макрона получила премию как лучшая зарубежная кампания.