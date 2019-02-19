Начальник Свердловской железной дороги отпущен до суда под домашний арест

Свердловский областной суд отменил решение районного суда Екатеринбурга о нахождении в СИЗО начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Мужчина до суда будет находиться под домашним арестом.

В суде следствие требовало закрытого процесса, однако Миронов настаивал на гласности и присутствии прессы.