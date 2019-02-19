Начальник Свердловской железной дороги отпущен до суда под домашний арест
Сегодня, 09:37ОбществоФото: pixabay.com
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Начальник Свердловской железной дороги до суда отпущен под домашний арест.
Сюжеты: Екатеринбург
Свердловский областной суд отменил решение районного суда Екатеринбурга о нахождении в СИЗО начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Мужчина до суда будет находиться под домашним арестом.
В суде следствие требовало закрытого процесса, однако Миронов настаивал на гласности и присутствии прессы.
В деле руководителя СвЖД – пять эпизодов. Миронов обвиняется в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и в хищении, пишет ЕАН.
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