Ограничение на проведение массовых мероприятий отменено в Нижнем Тагиле

Специалисты Роспотребнадзора отмечают снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Тагиле. В связи с этим 19 февраля были сняты ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

За седьмую неделю на территории Нижнего Тагила зарегистрированы 4 752 случая ОРВИ и гриппа суммарно, что на 11% меньше, чем за предшествующую неделю. Пока этот уровень выше, чем за аналогичный период прошлого года, но отмечено снижение уровня заболеваемости. Это говорит о том, что ситуация стабилизируется и снижение идет по всем возрастным и социальным группам. Поэтому органы Роспотребнадзора предлагают отменить ограничительные мероприятия, в частности запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях для детей и подростков,сообщают в Роспотребнадзоре.

При этом снятие ограничений не распространяется на школы и детские сады с неблагополучной эпидемической ситуацией по заболеванию ОРВИ и гриппом.

Другие мероприятия по предотвращению распространения вирусных инфекций сохраняются. Это контроль состояния здоровья детей в образовательных учреждениях и взрослых на предприятиях, влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами, обязательное проветривание и масочный режим.