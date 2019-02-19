Ограничение на проведение массовых мероприятий отменено в Нижнем Тагиле
19 февраля на очередном штабе по гриппу и ОРВИ в администрации Нижнего Тагила было принято решение снять ограничение на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Связано это со снижением уровня заболеваемости.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Тагиле. В связи с этим 19 февраля были сняты ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
За седьмую неделю на территории Нижнего Тагила зарегистрированы 4 752 случая ОРВИ и гриппа суммарно, что на 11% меньше, чем за предшествующую неделю. Пока этот уровень выше, чем за аналогичный период прошлого года, но отмечено снижение уровня заболеваемости. Это говорит о том, что ситуация стабилизируется и снижение идет по всем возрастным и социальным группам. Поэтому органы Роспотребнадзора предлагают отменить ограничительные мероприятия, в частности запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях для детей и подростков,сообщают в Роспотребнадзоре.
При этом снятие ограничений не распространяется на школы и детские сады с неблагополучной эпидемической ситуацией по заболеванию ОРВИ и гриппом.
Другие мероприятия по предотвращению распространения вирусных инфекций сохраняются. Это контроль состояния здоровья детей в образовательных учреждениях и взрослых на предприятиях, влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами, обязательное проветривание и масочный режим.
На сегодняшний день в Нижнем Тагиле на карантине 15 групп в 14 детских садах и 10 классов в семи школах. Всего в городе болеют 2790 учащихся и 1876 дошкольников, что составляет 8% детей, посещающих образовательные учреждения.