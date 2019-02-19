Парты и стулья для тагильских школ могут производиться в ИК №12
Администрация Нижнего Тагила рассмотрит возможность сотрудничества с ИК №12. Исправительное учреждение сможет изготавливать парты и стулья для школ города.
В Нижнем Тагиле с инспекцией колонию №12 посетил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Исправительное учреждение вместе с ним посетили глава ГУФСИН по региону Александр Федоров, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
Делегация осмотрела производственные площадки колонии. В ИК производятся несколько десятков наименований изделий из дерева. В том числе, поддоны, изделия для военной промышленности. Наиболее крупным заказчиком ИК №12 является УВЗ.
Человек получает здесь рабочую профессию, что увеличивает его шансы устроиться на работу после освобождения,сказал Орлов.
Мэр Нижнего Тагила отметил, что муниципалитет рассмотрит возможность сотрудничества с ИК №12, в частности, в исправительном учреждении могут изготавливаться столы, парты и иная мебель для школ и детсадов муниципалитета.