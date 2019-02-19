Парты и стулья для тагильских школ могут производиться в ИК №12

В Нижнем Тагиле с инспекцией колонию №12 посетил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Исправительное учреждение вместе с ним посетили глава ГУФСИН по региону Александр Федоров, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Делегация осмотрела производственные площадки колонии. В ИК производятся несколько десятков наименований изделий из дерева. В том числе, поддоны, изделия для военной промышленности. Наиболее крупным заказчиком ИК №12 является УВЗ.

Человек получает здесь рабочую профессию, что увеличивает его шансы устроиться на работу после освобождения,сказал Орлов.