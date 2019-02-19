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Парты и стулья для тагильских школ могут производиться в ИК №12
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Img 6961

Парты и стулья для тагильских школ могут производиться в ИК №12

Сегодня, 16:29ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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