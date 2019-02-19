Первый Всероссийский форум отцов в Екатеринбурге собрал более 400 участников
В Екатеринбурге начал работу первый Всероссийский форум отцов, который собрал более 400 участников со всей России. Свое приветствие в адрес участников форума направил Владимир Путин.
Среди участников съезда отцов - депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации, руководители и представители профильных федеральных министерств и ведомств, общественники, ведущие эксперты.
Участниками форума стали более 400 человек, которые приехали из 80 регионов России. Мероприятие проходит по инициативе Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка и поддержке детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
Среди вопросов, запланированных к обсуждению, значится взаимодействие власти с общественным отцовским движением, вопросы безопасности детей, вовлечение детей в спорт и другие.
В приветственном слове президент России Владимир Путин отметил, что форум затрагивает важные темы для воспитания будущего поколения, сообщает департамент информатики Свердловской области.