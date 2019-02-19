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Помогли дворнику: сказочные герои из тагильского театра кукол вышли на улицы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Помогли дворнику: сказочные герои из тагильского театра кукол вышли на улицы

Сегодня, 10:04ОбществоФото: Скриншот с видео нижнетагильского театра кукол
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