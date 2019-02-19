Помогли дворнику: сказочные герои из тагильского театра кукол вышли на улицы

В Нижнем Тагиле в честь года театра организовано интерактивное шоу. Ростовые куклы театра кукол Нижнего Тагила будут появляться на улицах города и общаться с людьми. О каждом мероприятии будет сниматься видеоролик.

Так, вышла уже первая серия, в которой сказочные герои вместе с дворником чистили снег.

Уличные представления будут проходить ежемесячно в течение всего года. Горожане смогут встретиться на улицах с любимыми героями. Кроме того, такие флешмобы призваны пробудить интерес к театру у юных зрителей.

Видео Видео: Нижнетагильский театр кукол