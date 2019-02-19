Рабочий «Фореса» в Сухом Логу может быть уволен после пикета в Москве

Рабочий из Свердловской области, вышедший на одиночный пикет на Красной площади в Москве, может лишиться работы. Предприятие «Форес», на котором трудится мужчина, уведомило его об увольнении.

При этом мужчина сейчас находится на учебе и не может быть уволен, пишет URA.RU.

Напомним, что житель Сухого Лога вышел на пикет с плакатом: