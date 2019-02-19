Рабочий «Фореса» в Сухом Логу может быть уволен после пикета в Москве
Сегодня, 11:44ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Рабочий сухоложского завода «Форес» может быть уволен после одиночного пикета на Красной площади.
Рабочий из Свердловской области, вышедший на одиночный пикет на Красной площади в Москве, может лишиться работы. Предприятие «Форес», на котором трудится мужчина, уведомило его об увольнении.
При этом мужчина сейчас находится на учебе и не может быть уволен, пишет URA.RU.
Напомним, что житель Сухого Лога вышел на пикет с плакатом:
Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Москвичи, это несправедливо!!!
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей