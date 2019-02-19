Семья из Екатеринбурга через суд добилась снижения процентной ставки по займу на 60%

Семья из Екатеринбурга взяла кредит в ООО «Микрокредитная компания НВЗЕ». Сумма кредита составила 600 тысяч рублей на 18 месяцев по 60% годовых. Кредит был взят под залог имеющейся у екатеринбуржцев квартиры.

Поначалу заемщики выплачивали обозначенную ежемесячную сумму, но затем финансовое положение семьи ухудшилось, и супруги начали платить меньше.

По договору кредитной организации в случае невыплаты ежемесячных платежей процент по займу увеличивается на 60%, соответственно увеличение составило 120%.