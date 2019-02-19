Семья из Екатеринбурга через суд добилась снижения процентной ставки по займу на 60%
В Екатеринбурге семья через суд смогла добиться снижения процентной ставки по займу, взятому в микрофинансовой компании, со 120% до 60%.
Семья из Екатеринбурга взяла кредит в ООО «Микрокредитная компания НВЗЕ». Сумма кредита составила 600 тысяч рублей на 18 месяцев по 60% годовых. Кредит был взят под залог имеющейся у екатеринбуржцев квартиры.
Поначалу заемщики выплачивали обозначенную ежемесячную сумму, но затем финансовое положение семьи ухудшилось, и супруги начали платить меньше.
По договору кредитной организации в случае невыплаты ежемесячных платежей процент по займу увеличивается на 60%, соответственно увеличение составило 120%.
Екатеринбуржцы получили уведомление об увеличении суммы платежей. Семья обратилась в суд с требованием снизить ставку до 60%. После рассмотрения дела в свердловском облсуде было вынесено решение об уменьшении ставки до прежних 60% годовых, сообщает пресс-служба облсуда.