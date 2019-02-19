Светлана Радионова инициировала ужесточение штрафов против эконарушителей
Росприроднадзор выступил с инициативой об увеличении в два раза размеров штрафов за нарушение экологических норм для крупных предприятий, а для объектов высокого риска - в несколько раз. Представители ведомства полагают, что актуальные суммы штрафов никак не стимулируют крупные предприятия.
Как сообщает издание «Нефть и Капитал», с предложением по поводу ужесточения штрафов выступила глава ведомства Светлана Радионова.
За нарушения в процессе рекультивации земель и разработке месторождений полезных ископаемых было предложено увеличить суммы штрафов с актуальных 0,4-0,7 миллиона рублей до 0,7-1,4 миллиона рублей, для объектов высокого риска — до 2-3 миллионов рублей. За выброс вредных веществ в атмосферу повысить с действующих 180-250 тысяч рублей до 250-500 тысяч рублей, для объектов высокого риска — до 1,5-2 миллионов рублей.
На фоне повышения значимости борьбы за экологию, инициатива Роспотребнадзора вполне может быть поддержана правительством России. Следует подчеркнуть,что в этом случае привлечение нарушителей к ответственности не превратится в формальную процедуру для «галочки». По отзывам, Радионова, всегда завершает начатое и детально контролирует, были ли устранены нарушения и был ли возмещен ущерб окружающей среде в полном объеме. Повышенное внимание глава ведомства уделяет работе «на местах», так как от дочерних органов и филиалов часто зависит многое и именно они играют решающую роль.
Мнения экспертов, опрошенных «НиК» по поводу нового предложения руководителя Росприроднадзора, разделились. Как заметил заместитель главы «Уралхима» Ринат Гизатулин, в Росприроднадзоре должны предусмотреть профилактические меры и ввести предварительные предупреждения о нарушении, чтобы у компаний была возможность их устранить, а также не допускать того, чтобы штрафы дублировали другие санкции. Доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергей Хестанов предположил, что рост размера штрафов приведет к тому, что предприятиям придется закладывать большие издержки на их выплаты.
Кроме этого, он добавил, что чем крупнее компания, тем ей легче будет пережить усиление фискальной нагрузки. А аудит руководителей структурных подразделений такого рода вовсе будет выгодным - есть профилактика аварий, которые могли бы иметь федеральное значение. По словам главы Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, защите окружающей среды усиление санкций поможет только, если наказание будет неотвратимым, что вряд ли станет реальностью. Он подчеркнул, что нужно учитывать возможности предприятий нашей страны, смогут ли они выдержать дополнительную фискальную нагрузку в условиях санкций. Эксперт напомнил, что РФ еще очень далека от экономического подъема, и отечественные предприятия вынуждены бороться за выживание в агрессивной экономической среде.