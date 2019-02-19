Светлана Радионова инициировала ужесточение штрафов против эконарушителей

Как сообщает издание «Нефть и Капитал», с предложением по поводу ужесточения штрафов выступила глава ведомства Светлана Радионова.

За нарушения в процессе рекультивации земель и разработке месторождений полезных ископаемых было предложено увеличить суммы штрафов с актуальных 0,4-0,7 миллиона рублей до 0,7-1,4 миллиона рублей, для объектов высокого риска — до 2-3 миллионов рублей. За выброс вредных веществ в атмосферу повысить с действующих 180-250 тысяч рублей до 250-500 тысяч рублей, для объектов высокого риска — до 1,5-2 миллионов рублей.

На фоне повышения значимости борьбы за экологию, инициатива Роспотребнадзора вполне может быть поддержана правительством России. Следует подчеркнуть,что в этом случае привлечение нарушителей к ответственности не превратится в формальную процедуру для «галочки». По отзывам, Радионова, всегда завершает начатое и детально контролирует, были ли устранены нарушения и был ли возмещен ущерб окружающей среде в полном объеме. Повышенное внимание глава ведомства уделяет работе «на местах», так как от дочерних органов и филиалов часто зависит многое и именно они играют решающую роль.

Мнения экспертов, опрошенных «НиК» по поводу нового предложения руководителя Росприроднадзора, разделились. Как заметил заместитель главы «Уралхима» Ринат Гизатулин, в Росприроднадзоре должны предусмотреть профилактические меры и ввести предварительные предупреждения о нарушении, чтобы у компаний была возможность их устранить, а также не допускать того, чтобы штрафы дублировали другие санкции. Доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергей Хестанов предположил, что рост размера штрафов приведет к тому, что предприятиям придется закладывать большие издержки на их выплаты.