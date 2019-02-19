Ветеран МВД Нижнего Тагила должен доказать Сбербанку через суд смерть бывшей жены

Сбербанк России подтвердил TagilCity.ru, что отчисления из пенсии ветерана МВД Нижнего Тагила Юрия Бодрова до сих пор продолжают идти. 80-летний пенсионер платит алименты уже умершей жене – деньги уходят на промежуточные счета, так как активы бывшей супруги «условно заморожены». В Сбербанке рекомендовали Юрию Константиновичу обратиться в суд, чтобы на основании свидетельства о смерти женщины было отменено постановление об уплате алиментов. Регулятор провёл проверку после публикации TagilCity.ru.

Действительно, из пенсии Ю.К. Бодрова удерживаются алименты. Банк производит эти удержания на основании постановления службы судебных приставов, вынесенного после соответствующего решения суда. Прекратить списывать деньги без отмены мер взыскания банк не имеет права. Для прекращения удержаний клиенту необходимо обратиться в суд,прокомментировали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Сбербанка.

Мужчина считает, что возник юридический казус – по закону платить алименты после смерти их получателя он не должен.

Согласно ст. 120 Семейного кодекса выплата алиментов прекращается, в том числе, после смерти получателя. Я платил алименты дочери, платил жене, но на тот свет ещё не платил ни разу! возмущается пенсионер.

В банке пояснили, что эта норма закона не действует в случаях взысканий по решению суда – мужчине необходимо предоставить регулятору постановление об отмене взысканий. Вернуть ранее удержанные после смерти супруги деньги он сможет по заявлению.

Чтобы вернуть денежные средства, которые были выплачены со дня смерти бывшей супруги, необходимо будет дополнительно написать заявление уже в банке.