Экс-замминистра экономики Свердловской области признал вину по делу о взятке

Михаил Шилиманов останется в следственном изоляторе до 17 апреля 2020 года. Ему предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки. При принятии решения суд учел, что у Шилиманова есть гражданство Израиля. Сам обвиняемый заявил, что признает свою вину в совершении преступления.