Экс-замминистра экономики Свердловской области признал вину по делу о взятке
Сегодня, 20:47ОбществоФото: Страница Михаила Шилиманова в Facebook
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Сегодня, 19 февраля, суд отправил в СИЗО экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. В зале суда бывший чиновник признал свою вину в посредничестве при передаче взятки гендиректору «Титановой долины», пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Михаил Шилиманов останется в следственном изоляторе до 17 апреля 2020 года. Ему предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки. При принятии решения суд учел, что у Шилиманова есть гражданство Израиля. Сам обвиняемый заявил, что признает свою вину в совершении преступления.
Напомним, сегодня суд оправил в СИЗО гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, которого подозревают в получении взятки. Обоих фигурантов дела задержали 17 февраля в Екатеринбурге. По данным СМИ речь идет о взятке в 2,5 млн рублей.
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