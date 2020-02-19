Коляда попросил у губернатора Свердловской области денег на спасение театра

Драматург пишет о бедственном финансовом положении Коляда-театра. По его словам, с осени прошлого года постановки собирают недостаточное число зрителей. Драматург связывает это с ухудшением финансового положения граждан.

Зарплата маленькая у людей. Не до жиру…В Москве — мы все экзамены сдали. Все спектакли там были хороши. А уж Москва — слезам не верит. Спектакли разные, кому-то нравятся, кому-то — нет, но никто не упрекнет меня в том, что театр у меня не живой,пишет Коляда.