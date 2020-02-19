Минобороны и «Единая Россия» готовятся к празднованию 75-летия ВОВ

На мероприятие приехали секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, сопредседатель организационного комитета «Наша победа» Сергей Нарышкин и заместитель секретаря партии Александр Хинштейн. Заседание также посетили министр труда Антон Котяков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и отдельные представители прочих ведомств.

По сообщению официального сайта «Единой России», во время встречи оргкомитета «Наша победа» Андрей Турчак поделился данными о помощи партии ветеранам ВОВ в различных субъектах РФ. Он отметил, что при подготовке праздничных мероприятий к 75-летию Победы будут проведены дополнительные общественно значимые акции. Например, 24 апреля этого года пройдет акция «Диктант Победы».

Александр Хинштейн в свою очередь рассказал о расширении географии событий в 2020 году. Так, новые площадки обустроят в Великобритании, США, Франции, Германии и других странах. Пока заявлено около 60 мест проведения в 30 государствах. В минувшем году к проекту присоединились 23 страны. В этом году к организации события присоединятся еще представители Министерства обороны России и сотрудники Росгвардии. Площадки появятся в войсковых частях в РФ и за ее пределами.

Сергей Нарышкин указал, что практику сохранения исторической памяти нужно развивать во всех российских регионах. Этому способствуют всероссийские акции по типу «Свеча памяти», «Вахта памяти» и проект «Наши герои».

По словам замглавы Минобороны России Андрея Картаполова, его ведомство готово помочь в проведении всех акций, организуемых «Единой Россией» при реализации проекта «Историческая память».

В Минсвязи заверили, что они тоже поддерживают идею партии власти. Речь идет о предложении обеспечить сотовыми телефонами и связью всех участников и инвалидов ВОВ.

Топ-менеджеры РЖД решили дать возможность всем ветеранам Великой Отечественной войны бесплатно ездить в поездах по территории России. Об этом заявил член Высшего совета «Единой России», генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Слова председателя правления РЖД прозвучали на первом заседании партийного оргкомитета «Наша Победа». Белозеров подчеркнул, что правом бесплатного проезда наделяется и одно лицо, которое сопровождает ветерана.

В "Российских железных дорогах", ФПК и подразделениях решили бесплатно возить ветеранов вместе с одним сопровождающим на постоянной основе. Положение будет действовать не только на протяжении 2020 года, но и в последующие года. Ветераны и их сопровождающие смогут в любой момент отправиться в путешествие по железной дороге, не платя при этом за проезд.

О подготовке к празднованию 75-летней годовщины со дня окончания Второй мировой войны можно судить на примере Свердловской области. Власти региона решили привести в порядок все военные мемориалы и захоронения на своей территории. Для этого были внесены изменения в областную казну.

Так, 25 апреля Свердловская область, как и другие субъекты РФ, присоединится ко всероссийскому субботнику. Данная партийная акция будет второй по счету, приуроченной ко Дню Победы. За день до этого в регионе состоится диктант Победы. Люди, которые должны будут работать на субботнике, приведут в порядок военные мемориалы, памятные знаки и захоронения, коих в регионе насчитывается свыше 2430 единиц.

В прошлом году фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области во время традиционной встречи с главой региона предложила изыскать дополнительные средства на поддержание и приведение данных объектов в порядок. В 2020 году власти согласились выделить на эти цели из областного бюджета свыше 200 миллионов рублей.