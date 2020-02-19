На гендиректора «Титановой долины» заведено уголовное дело за вымогательство взятки

В официальном сообщении СКР по региону также отмечается, что в отношении екатеринбуржца 1968 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Данные фигуранта дела не разглашаются, однако ранее СМИ сообщали, что речь идет о бывшем заместителе министра экономики Свердловской области Михаиле Шалиманове.

По предварительным данным следствия, Кызласов в середине прошлого года потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору, а екатеринбуржец 1968 года рождения выступил в роли посредника. Вечером 17 февраля подозреваемый гендиректор был задержан сотрудниками УФСБ при получении части взятки в размере 2,5 миллиона рублей.