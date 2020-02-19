На Урале родителей, собирающих 160 миллионов рублей на лечение дочери, вызвали в СК

Как рассказал отец девочки, в СК заинтересовались объявлением в соцсетях. Мужчина пояснил, что дочери нужно лекарство, которое не выдается бесплатно. Следователи проверили информацию и убедились, что осуществить лечение за счет федеральных средств семья не может.

Кроме того, по словам свердловчанина, следственные органы намерены провести проверку по факту невозможности оказания органами здравоохранения необходимой квалифицированной помощи детям с заболеванием СМА.