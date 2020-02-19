На Урале родителей, собирающих 160 миллионов рублей на лечение дочери, вызвали в СК
Родителей пятимесячной девочки из Свердловской области, собирающих деньги на лечение ребенка, вызвали в следственный комитет, пишет Ура.ру.
Как рассказал отец девочки, в СК заинтересовались объявлением в соцсетях. Мужчина пояснил, что дочери нужно лекарство, которое не выдается бесплатно. Следователи проверили информацию и убедились, что осуществить лечение за счет федеральных средств семья не может.
Кроме того, по словам свердловчанина, следственные органы намерены провести проверку по факту невозможности оказания органами здравоохранения необходимой квалифицированной помощи детям с заболеванием СМА.
30 января в Красноярском крае от остановки сердца умер двухгодовалый мальчик. Ситуация приобрела широкий общественный резонанс после того, как отец ребенка пришел к зданию администрации с пустой коляской и портретом умершего сына. Местные власти не смогли обеспечить ребенка необходимым лекарством.