Нефтяники провели ежегодную ярмарку народных промыслов Севера

На ярмарке представляли традиционную продукцию: копченую и свежемороженую рыбу, строганину, лесные орехи, ягоды, а также изделия декоративно-прикладного творчества, одежду, украшения и обувь.

Как заявили представители «Роснефти», одна из главных её социальных задач — сохранение традиций и улучшение быта коренных жителей Севера. В частности в этом году в ярмарке приняли участие 24 представителя народа ханты.