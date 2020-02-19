Сестра Головко требует от Минфина 3,5 млн рублей за смерть брата в тагильской полиции

Первое заседание состоится 20 февраля в Ленинском районном суде. Екатерина Головко требует выплатить ей компенсацию за моральные страдания в связи со смертью брата. По словам адвоката Екатерины Алексея Бушмакова, Минфин выступает в качестве ответчика так как распоряжается бюджетными средствами. Также в судебный иск вовлечено ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, Станислав Головко был задержан сотрудниками ОП № 17 в сентябре 2017 года. Мужчина подозревался в совершении кражи из магазина мебели. В отделении он пробыл трое суток, после чего был госпитализирован в больницу, где скончался от травмы головы. Кроме того, согласно материалам уголовного дела, Головко было нанесено еще 25 жестоких ранений.

В избиении задержанного обвинялись трое оперуполномоченных ОП № 17 — Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков. Суд признал их виновными по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий». По другой статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» полицейские были оправданы.