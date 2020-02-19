Суд отправил директора «Титановой долины» Артемия Кызласова под арест на два месяца

Суд отправил гендиректора особой экономической зоны в СИЗО на два месяца — до 17 апреля. Сам Кызласов, по информации издания, оказался комментировать свое задержание.

Напомним, Артемий Кызласов стал главным фигурантом уголовного дела по статье «Вымогательство взятки в особо крупном размере». Гендиректора «Титановой долины» задержали при получении 2,5 млн рублей сотрудники УФСБ.

Кроме того, уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере» заведено на некоего жителя Екатеринбурга 1968 года рождения. Его данные не разглашаются. При этом ранее СМИ сообщали, что это бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шалиманов.