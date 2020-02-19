Суд отправил директора «Титановой долины» Артемия Кызласова под арест на два месяца
Сегодня, 19:04ОбществоФото: «Комсомольская правда»
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Сегодня, 19 февраля, Ленинским районным судом Екатеринбурга избрана мера пресечения для директора «Титановой долины» Артемия Кызласова. Он подозревается в получении 2,5 миллионов рублей в качестве взятки, пишет «Комсомольская правда».
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Суд отправил гендиректора особой экономической зоны в СИЗО на два месяца — до 17 апреля. Сам Кызласов, по информации издания, оказался комментировать свое задержание.
Напомним, Артемий Кызласов стал главным фигурантом уголовного дела по статье «Вымогательство взятки в особо крупном размере». Гендиректора «Титановой долины» задержали при получении 2,5 млн рублей сотрудники УФСБ.
Кроме того, уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере» заведено на некоего жителя Екатеринбурга 1968 года рождения. Его данные не разглашаются. При этом ранее СМИ сообщали, что это бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шалиманов.
На гендиректора «Титановой долины» заведено уголовное дело за вымогательство взятки
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