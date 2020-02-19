Трое представителей УрФО включены в состав оргкомитета конкурса «Учитель будущего»

В состав включили министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера и ректора «Тюменского областного государственного института развития регионального образования» Ольгу Ройтблат. Ее включили с пометкой «по согласованию».

По словам Богданцева, на участие в конкурсе поступило больше 39 тысяч заявок. С февраля 2020 года проводятся полуфиналы. Финал конкурса состоится в апреле. Учителям предстоит прийти три испытания: провести междисциплинарный урок, показать внеурочную работу, а также выступить на конференции и рассказать о методах своей работы.