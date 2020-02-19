В Екатеринбурге задержан находившийся в международном розыске мужчина из Молдовы
Сегодня, 20:25ОбществоФото: Валерий Горелых
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В Екатеринбурге правоохранители задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального ведомства МВД Валерий Горелых.
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44-летний мужчина разыскивался по подозрению в совершении преступлений на территории Италии. Задержанный подозревается в вымогательстве денег с водителей грузовиков и автобусов за парковку в итальянских городах. При этом он угрожал водителям расправой. Мужчину проверят на причастность к тридцати преступлениям.
Подозреваемый был арестован на один месяц, за это время будет решен вопрос о его экстрадиции.
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