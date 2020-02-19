В Екатеринбурге задержан находившийся в международном розыске мужчина из Молдовы

44-летний мужчина разыскивался по подозрению в совершении преступлений на территории Италии. Задержанный подозревается в вымогательстве денег с водителей грузовиков и автобусов за парковку в итальянских городах. При этом он угрожал водителям расправой. Мужчину проверят на причастность к тридцати преступлениям.