В Ханты-Мансийске на участие в лыжном марафоне заявилось уже 750 лыжников

Это почти в два раза больше, чем на ту же дату в минувшем году. Причем регистрация на марафон прошлого года открывалась раньше.

Самое большое число зарегистрированных спортсменов – хозяева соревнований, представители от Ханты-Мансийского автономного округа – 440 человек, затем идут Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская, Томская, Свердловская и Омская области. На последнем месте топ-10 регионов – Подмосковье. На Югорский марафон также подали заявки спортсмены из Казахстана и Германии, пишет «Советский спорт».

Самое большое число лыжников зарегистрировалось на самую длинную дистанцию в 50 километров, ее планируют пробежать уже свыше 300 лыжников. Напомним, в 2019-м году эту классическую марафонскую дистанцию в лыжном спорте преодолели 718 человек. Организаторы выразили надежду, что в этом году получится побить рекорд прошедшего года. В целом в 2019 году в Югорском лыжном марафоне участвовало примерно три тысячи человек.

«Югорский лыжный марафон уже давно превратился в спортивное событие международного масштаба. Банк «Открытие» заинтересован в развитии таких социальных спортивных проектов в Югре и на территории всей России. Для банка марафон стал уже некоей визитной карточкой. Мы рады, что в нашем регионе постоянно увеличивается интерес к активному отдыху и здоровому образу жизни», - пояснил управляющий Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года. Мероприятие организуется правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры и банком «Открытие». Каждый год данное спортивное событие привлекает примерно четыре тысячи российских и иностранных гостей и участников. В прошлом году Югорский лыжный марафон смог побить рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 километров – свыше 2,5 тысячи человек. Согласно прогнозам организаторов в этом году в забеге примут участие около трех тысяч спортсменов.