В Нижнем Тагиле идет благотворительный сбор средств для впавшего в кому общественника

Валерий Павлов трудился в школе № 75/42 и Нижнетагильском машиностроительном техникуме. Занимал должность заместителя директора по воспитательной работе. Также он занимался и общественной деятельностью — принимал участие в благотворительных акциях и марафонах.

В 2019 году после операции Павлов впал в кому. Сейчас он находится в малом сознании — все слышит и понимает, а также начинает самостоятельно глотать пищу и дышать через нос.