В Нижнем Тагиле идет благотворительный сбор средств для впавшего в кому общественника
Сегодня, 17:54ОбществоФото: vk.com/telecontv
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Жителей Нижнего Тагила просят помочь бывшему общественнику Валерию Павлову, который с 2019 года находится в коме. Информация об этом опубликована в тагильских группах соцсетей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Валерий Павлов трудился в школе № 75/42 и Нижнетагильском машиностроительном техникуме. Занимал должность заместителя директора по воспитательной работе. Также он занимался и общественной деятельностью — принимал участие в благотворительных акциях и марафонах.
В 2019 году после операции Павлов впал в кому. Сейчас он находится в малом сознании — все слышит и понимает, а также начинает самостоятельно глотать пищу и дышать через нос.
Ему требуется длительная реабилитация в платной клинике Екатеринбурга. Бесплатные средства по полису ОМС уже потрачены. Сутки стоят 12,5 тысяч рублей. Родным Валерия Павлова не хватает средств и они просят помочь всех неравнодушных тагильчан.
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