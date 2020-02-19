В Нижнем Тагиле на 436 частных и многоквартирных домах установили адресные таблички

Всего в Нижнем Тагиле адресные таблички отсутствуют более, чем на двух тысячах домов. В рамках совещания по подготовке к переписи замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов напомнил, что установка табличек находится в ведении управляющих компаний и ТСЖ. Он подчеркнул, что в их адрес направлены письма с требованием об устранении замечаний.