В Нижнем Тагиле на 436 частных и многоквартирных домах установили адресные таблички
Сегодня, 09:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В рамках подготовки ко всероссийской переписи населения в Нижнем Тагиле на 436 многоквартирных и частных домах установили адресные таблички, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего в Нижнем Тагиле адресные таблички отсутствуют более, чем на двух тысячах домов. В рамках совещания по подготовке к переписи замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов напомнил, что установка табличек находится в ведении управляющих компаний и ТСЖ. Он подчеркнул, что в их адрес направлены письма с требованием об устранении замечаний.
Заместитель губернатора региона Олег Чемезов заявил, что от результатов переписи населения, которая пройдет в 2020 году, зависит дальнейшая стратегия развития Свердловской области в целом и муниципалитетов в частности.
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