В Нижнем Тагиле прошла презентация заявки на звание «Город трудовой доблести»

Мэр города Владислав Пинаев руководил мероприятием. На презентации присутствовали представители городской и молодежной думы, представители ветеранских и общественных организаций, а также сотрудники музеев, ветераны предприятий и органов власти.

Основой презентации стал документальный фильм «Город Н», созданный по мотивам старой подобной ленты. Материал переработали, дополнили и смонтировали в десятиминутный фильм.

Картина повествует о том, как работают предприятия города и их развитии, а также подвиге тружеников тыла.

После презентации слово было передано директору музея истории УВЗ Алле Писалегиной. Она рассказала, какая работа была проделана для составления исторической справки о городе. Работа оформлена по всем стандартам и проверена Академией наук.