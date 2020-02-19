В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в краже аккумуляторов
Сегодня, 13:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Подозреваемый в краже аккумуляторов из автомобилей Алексей Рожин задержан, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина был объявлен в федеральный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП № 17 Нижнего Тагила.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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