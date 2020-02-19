В России принят закон о бесплатном горячем питании младшеклассников
Сегодня, 10:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Госдума в третьем чтении приняла закон о бесплатном горячем питании учащихся младших классов российских школ. Документ опубликован в законодательной базе парламента.
Учащиеся с 1 по 4 классы будут получать горячее питание бесплатно не менее одного раза в день. Финансирование должно осуществляться из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Регионы смогут из федеральной казны получать субсидии на эти цели.
Напомним, ранее с инициативой ввести бесплатное питание в школах выступил президент России Владимир Путин. Изначально парламентарии не поддержал эту инициативу, и процесс согласования занял длительное время.
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