В свердловском селе использовали солому в качестве топлива для котельной
Сегодня, 17:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура Байкаловского района привлекла к административной ответственности теплоснабжающую организацию ООО «Теплоснаб». Причиной этому стало то, что в котельной села Елань, которую обслуживает компания, в качестве топлива применяли солому, сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.
При этом санитарно-эпидемиологическое заключение на использование такого топлива отсутствовало.
Кроме того, в результате проверки выяснилось, что «Теплоснаб» не определил нормативы предельно допустимых концентраций результатов деятельности котельной в атмосферном воздухе. Также не была установлена санитарно-защитная зона. Все промышленные выбросы котельной попадали на территорию близлежащей школы.
По итогам проверки ООО «Теплоснаб» назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. В адрес директора организации вынесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.
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