В свердловском селе использовали солому в качестве топлива для котельной

Кроме того, в результате проверки выяснилось, что «Теплоснаб» не определил нормативы предельно допустимых концентраций результатов деятельности котельной в атмосферном воздухе. Также не была установлена санитарно-защитная зона. Все промышленные выбросы котельной попадали на территорию близлежащей школы.