Владимир Путин ответил на вопрос петербурженки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Сегодня, 20:02ОбществоФото: kremlin.ru
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19 февраля Владимир Путин посетил Санкт-Петербург. После того, как президент возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку, одна из жительниц города спросила, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, пишет «Интерфакс».
Отвечая женщине на вопрос, Путин сказал, что на такую сумму прожить очень трудно. После этого женщина предположила, что его зарплата гораздо больше. На это глава государства ответил, что у него не самая высокая зарплата в России.
Также собеседница президента пожаловалась на прожиточный минимум и рассказала о пенсии, которую получает ее знакомый, являющийся инвалидом. По ее словам, мужчина получает 3800 рублей в месяц.
Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии, сказал Путин.
Подводя итог разговора, Путин отметил, что в социальной сфере в России еще много проблем.
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