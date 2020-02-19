Владимир Путин ответил на вопрос петербурженки о жизни на 10 800 рублей в месяц

Отвечая женщине на вопрос, Путин сказал, что на такую сумму прожить очень трудно. После этого женщина предположила, что его зарплата гораздо больше. На это глава государства ответил, что у него не самая высокая зарплата в России.

Также собеседница президента пожаловалась на прожиточный минимум и рассказала о пенсии, которую получает ее знакомый, являющийся инвалидом. По ее словам, мужчина получает 3800 рублей в месяц.

Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии, сказал Путин.