«Водоканал-НТ» отремонтирует коллектор у ГДДЮТ за 28 миллионов рублей
Сегодня, 09:32ОбществоФото: pixabay
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«Водоканал-НТ» ищет подрядчика для капитального ремонта напорного канализационного коллектора. Начальная сумма контракта — 27,8 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Ремонтные работы будут проходить по линии от ГДДЮТ до жилого дома № 24 на улице Октябрьской революции. Будет использоваться бестраншейный способ.
Подрядчик проделает земляные работы, реновацию трубопровода и установку колодца. Кроме того, согласно контракту, по окончании работ исполнитель проведёт полный комплекс работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории. Гарантийные обязательства действуют в течение двух лет со дня подписания акта приёмки.
Дата подведения итогов — 3 марта.
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