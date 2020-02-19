«Водоканал-НТ» отремонтирует коллектор у ГДДЮТ за 28 миллионов рублей

Ремонтные работы будут проходить по линии от ГДДЮТ до жилого дома № 24 на улице Октябрьской революции. Будет использоваться бестраншейный способ.

Подрядчик проделает земляные работы, реновацию трубопровода и установку колодца. Кроме того, согласно контракту, по окончании работ исполнитель проведёт полный комплекс работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории. Гарантийные обязательства действуют в течение двух лет со дня подписания акта приёмки.