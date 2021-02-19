«Будьте прокляты»: на сгоревшем частном доме в Екатеринбурге появилась надпись

Соседи погибших уверены, что злоумышленники подожгли один из немногих оставшихся частных домов в окружении новостроек. Те, кто отказались продавать свои дома, опасаются за свои жизни.
По словам местных жителей, они обращались в МЧС и прокуратуру, так как все выкупленные дома продавались под давлением и угрозами. Однако на все жалобы на на произвол и мошенничество застройщиков приходят одни отписки, пишет Е1.
Напомним, пожар на улице Красноуфимская в Екатеринбурге произошел ночью 17 февраля. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, при этом погиб хозяин дома и его супруга. Соседи настаивают на том, что это был поджог.