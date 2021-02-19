«Липовые» фирмы, новый ФОК и массовое ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Жители Екатеринбурга пожаловались, что мошенники оформляют на их имя фирмы по всей России. Пострадавшая девушка, которая случайно узнала, что на нее оформлено две фирмы, собирается обратиться в прокуратуру и суд. По ее словам, документы были поданы по электронной почте с усиленной электронной подписью, которую может выдать только удостоверяющий центр. Девушка предполагает, что утечка могла произойти из больницы, куда она ходила со своими документами. В Арбитражный суд на центр «Солар» было подано уже шесть исков о создании недействительной электронной подписи. Одна из фирм смогла доказать, что документы были подделаны и подпись была аннулирована. От компании требовали заплатить 12 миллионов рублей за сделку, которая она не совершала.