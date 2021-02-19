«Липовые» фирмы, новый ФОК и массовое ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Проект спорткомплекса, который планируется построить на Вые в Нижнем Тагиле, прошел государственную экспертизу. ФОК расположится на перекрестке улиц Аганичева и Красноармейская. Сейчас заключение направлено в Москву для прохождения регистрации. Общая стоимость спорткомплекса объекта составит 197,5 миллиона рублей, он будет состоять из четырех этажей общей площадью около 2,9 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположится спортивный зал размером 24 на 42 метра на котором будут проводиться соревнования по различным видам спорта. При строительстве учтут потребности посетителей с ограниченными возможностями, помещения будут оборудованы для тренировок инвалидов. До 1 июня текущего года будет подана заявка в министерство спорта Свердловской области, чтоб участвовать в конкурсе на финансировании из областного бюджета.
В больнице скончался житель Нягани, который попал в ДТП на трассе Ивдель-ХМАО со своими детьми. Семья ехала в Екатеринбург, но отец не справился с управлением и вылетел на встречку. В результате аварии погибли две его дочери восьми и десяти лет, а отец был госпитализирован в больницу.
Жители Екатеринбурга пожаловались, что мошенники оформляют на их имя фирмы по всей России. Пострадавшая девушка, которая случайно узнала, что на нее оформлено две фирмы, собирается обратиться в прокуратуру и суд. По ее словам, документы были поданы по электронной почте с усиленной электронной подписью, которую может выдать только удостоверяющий центр. Девушка предполагает, что утечка могла произойти из больницы, куда она ходила со своими документами. В Арбитражный суд на центр «Солар» было подано уже шесть исков о создании недействительной электронной подписи. Одна из фирм смогла доказать, что документы были подделаны и подпись была аннулирована. От компании требовали заплатить 12 миллионов рублей за сделку, которая она не совершала.
Массовое ДТП с участием трех легковых машин произошло утром в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе. Женщина-водитель, которая ехала с Вагонки в сторону центра города на «Субару легаси», вылетела на встречную полосу движения. Там она столкнулась с автомобилями «ВАЗ 2110» и «Киа Рио». Все автомобили получили технические повреждения, пострадавших в результате ДТП нет.