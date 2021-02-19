Многодетным матерям и отцам предложили дать дополнительные голоса на выборах

Крупнов считает, что дополнительный голос на выборах повысит статус многодетных семей. Автор идеи жалуется на критическую ситуацию с демографией в стране. По его мнению, настало время нестандартных и даже революционных мер. В ближайшем будущем демографическая проблема в России будет лишь усугубляться. К концу века в государстве останется не более 50% от сегодняшнего населения.