Многодетным матерям и отцам предложили дать дополнительные голоса на выборах

Соответствующую инициативу эксперт направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом информирует news-ru.
Крупнов считает, что дополнительный голос на выборах повысит статус многодетных семей. Автор идеи жалуется на критическую ситуацию с демографией в стране. По его мнению, настало время нестандартных и даже революционных мер. В ближайшем будущем демографическая проблема в России будет лишь усугубляться. К концу века в государстве останется не более 50% от сегодняшнего населения.
Основная причина катастрофического сокращения численности россиян кроется в недостаточном уровне рождаемости. Чтобы переломить ситуацию, необходимо увеличить количество многодетных семей минимум в семь раз. Тогда к 2040 году их доля составит порядка 50% от общего количества домохозяйств.
Крупнов предлагает ввести особую избирательную льготу для многодетных семей. Им надо предоставить дополнительный голос на выборах всех уровней за каждого, начиная с третьего, ребенка. Другими словами, родителям трех детей каждому предоставляется по одному дополнительному голосу, четырех — по два и так далее.
Новый подход к избирательному праву с введением дополнительных голосов для родителей многодетных семей имеет смысл ввести соответствующим федеральным законом перед предстоящими в сентябре 2021 года выборами в Государственную думу России, заявил собеседник издания.