«Обили все пороги»: уральцы шантажируют Куйвашева из-за обещанной новой школы

«Обили все пороги»: уральцы шантажируют Куйвашева из-за обещанной новой школы

Сегодня, 20:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Родительский комитет в селе Косулино попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разобраться в ситуации с новой школой, которая должно была появиться в 2019 году. Жители заявили, что от решения данной проблемы зависят результаты предстоящих выборов.

На данный момент МАОУ СОШ № 8, рассчитанную на 464 ребенка, посещают 1135 учащихся. Проект нового учебного заведения был готов в 2015 году, но вскоре вопрос отложили. В 2019 году свердловские власти начали контролировать реализацию проекта, однако школа так и не была построена. Родительский комитет принял решение обратиться в Евгению Куйвашеву. Ранее губернатор заявил, что «планы сорвала пандемия и теперь необходимо снова заявляться в программу по софинансированию» сообщает 66.RU.

На данный момент дети учатся в две смены, но предполагается, что с нового учебного года учащиеся не смогут разместиться в классах.

Мы обили все пороги — нас уже узнают по голосам. Но проблему надо решать сейчас. Уроки уже проходят не только в классах, но и в фойе, библиотеке, актовом зале и учительской,рассказала председатель общешкольного родительского комитета Ксения Есипова.

Теперь родители хотят добиться личной встречи с Евгением Куйвашевым и решить возникшую проблему. В своем письме губернатору они намекнули, что результат может повлиять на количество голосов на выборах в Госдуму и Заксобрание.

Веры им у нас уже нет. Видимо, надо стимулировать, как школьников. Они же любят соревноваться и получать хорошие места на выборах,заявила Ксения Есипова.

Напомним, региональные чиновники знают о проблеме, но решить ее они не могут из-за отсутствия финансирования. Родители выходили на митинги, после которых Министерство образования региона пообещало взять ситуацию под контроль.

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