Опальный отец Сергий рассказал о многомиллионных взятках митрополиту Кириллу

Опальный отец Сергий, который находится в СИЗО в Москве, передал через своего адвоката новые обвинения в адрес Екатеринбургской епархии, которая отлучила его от церкви. Он рассказал, что для того, чтобы не получать ИНН для Среднеуральского монастыря, он дал взятку в «миллионы долларов» митрополиту Кириллу. Также Сергий сообщил, что настоятельница монастыря игуменья Варвара Крыгина получила ИНН для монастыря, хотя раньше говорила, что не будет этого делать, пишет «КП-Екатеринбург».