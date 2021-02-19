Опальный отец Сергий рассказал о многомиллионных взятках митрополиту Кириллу

Опальный отец Сергий, который находится в СИЗО в Москве, передал через своего адвоката новые обвинения в адрес Екатеринбургской епархии, которая отлучила его от церкви. Он рассказал, что для того, чтобы не получать ИНН для Среднеуральского монастыря, он дал взятку в «миллионы долларов» митрополиту Кириллу. Также Сергий сообщил, что настоятельница монастыря игуменья Варвара Крыгина получила ИНН для монастыря, хотя раньше говорила, что не будет этого делать, пишет «КП-Екатеринбург».
В митрополии в ответ на обвинения ответили, что заявления Сергия не имеют отношения к реальности.
Факты передачи митрополиту Кириллу миллионов долларов голословны и недоказуемы. Позиция адвокатов, которые позволили своему доверителю оговорить себя и заявить о многолетней даче взяток — действительно выглядит странно,заявили в митрополии.
Напомним, ранее отец Сергий заявил, что люди, представившиеся членами наблюдательной комиссии, предложили освободить его из СИЗО в обмен на отказ от Среднеуральского женского монастыря.