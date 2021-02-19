Определены 11 территорий для организации реновации жилья в Свердловской области

В Свердловской области определено 11 площадок для комплексного развития территорий по новому закону. Большинство из них расположены в Екатеринбурге, также присутствуют площадки в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Отмечается, что в марте 2021 года в Заскобрание внесут региональный закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом на встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и полпредом Владимиром Якушевым сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Планируется, что Екатеринбург станет одним из первых муниципалитетов, в котором начнется реализация данной программы, сообщает «Екатеринбург в эфире». Напомним, в начале 2020 года в России заработала программа «Комплексное развитие сельских территорий». По ней жители, которые постоянно проживают в сельской местности, могут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья. В Российские сёла направят сотни миллиардов рублей

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