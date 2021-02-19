Определены 11 территорий для организации реновации жилья в Свердловской области

Определены 11 территорий для организации реновации жилья в Свердловской области

Сегодня, 20:52ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области определено 11 площадок для комплексного развития территорий по новому закону. Большинство из них расположены в Екатеринбурге, также присутствуют площадки в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Отмечается, что в марте 2021 года в Заскобрание внесут региональный закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом на встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и полпредом Владимиром Якушевым сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Планируется, что Екатеринбург станет одним из первых муниципалитетов, в котором начнется реализация данной программы, сообщает «Екатеринбург в эфире».

Напомним, в начале 2020 года в России заработала программа «Комплексное развитие сельских территорий». По ней жители, которые постоянно проживают в сельской местности, могут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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